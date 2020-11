Daiana Garbin e Tiago Leifert celebram um mês de vida da filha e apresentador fala sobre paternidade: - Ainda acordo e choro

29/11/2020 | 11:11



Daiana Garbin e Tiago Leifert comemoraram o primeiro mês de vida da filha Lua no último sábado, dia 28! Nos Stories do Instagram, o casal compartilhou uma foto do bolo feito especialmente para o mêsversário da bebê. Na legenda do clique, o apresentador do Big Brother Brasil brincou:

@garbindaiana se tornou quem ela mais temia, fazendo referência às mamães que comemoram todos os meses de aniversário dos filhos.

Leifert ainda participou do programa Altas Horas na noite do último sábado e falou sobre a paternidade. Orgulhoso e emocionado, o jornalista entregou que Lua nasceu bem parecida com ele.

- Ainda acordo e choro. É muito emocionante e lindo ver sua esposa se transformar em uma pessoa, você cuidando dela... E a Lua se parece comigo. O médico disse que é a minha cara.

O apresentador também falou sobre o parto.

- Por causa da pandemia não tinha fotógrafo, nem filmagem. Fiz eu mesmo e não tive coragem de assistir a gravação ainda, mas lembro que chorei mais alto do que o médico falava. Aquele choro feio mesmo! A Lua deve ter chorado duas vezes de fome e eu chorava nove, dez. Posso ficar até às 4 da manhã falando dela.

Fofo, né?