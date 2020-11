Sesi possui intérprete de Libras para ajudar eleitores

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 10:44



O Sesi do Jardim Zaíra, em Mauá, conta com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para ajudar os eleitores que possuem alguma deficiência auditiva. Além de tirar as dúvidas de cidadãos que votam na escola, o profissional também auxilia quem deseja justificar o voto.

“Acabei de ajudar uma mulher que é de Fortaleza e queria justificar o voto, mas não sabia como fazer pelo aplicativo”, exemplificou Vandiran Rocha dos Santos, 46 anos, intérprete voluntário. “É essencial porque os surdos se sentem incluídos”, completou.

Na escola, não havia filas, mas os voluntários afirmaram que é um local que costuma ser vazio. Do lado de fora, santinhos do candidato à Prefeitura Marcelo Oliveira (PT) estavam pela calçada. “Todo ano é a mesma coisa, a mesma sujeira”, criticou a diarista Solange Passini, 54.