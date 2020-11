Whindersson Nunes aparece coladinho com Maria Lina em novo clique do casal

29/11/2020 | 10:11



Whindersson Nunes e Maria Lina apareceram juntinhos no último sábado, dia 28. A estudante de Engenharia publicou um novo clique ao lado do namorado em seu perfil oficial do Instagram, que permanece fechado para o público geral. Entretanto, os fãs do comediante sempre ficam atentos ao feed da jovem e costumam compartilhar as imagens que aparecem por lá com as demais pessoas. Isso que é gostar de um casal, hein?

Na foto, Whindersson dá um meio sorriso enquanto segura a cintura de Maria com uma das mãos. O rosto dela não aparece muito no clique, mas a estudante também aparenta dar um sorrisinho discreto por trás da câmera. Como você pode ver, a imagem foi tirada em um espelho de um elevador.

Após diversos rumores, Whindersson e Maria assumiram o namoro no início de novembro. Este é o primeiro relacionamento público do comediante desde que ele terminou o seu casamento com a cantora Luísa Sonza.