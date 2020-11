Virginia Fonseca se declara após descobrir o sexo do bebê que espera com Zé Felipe

29/11/2020 | 10:10



Virginia Fonseca e Zé Felipe estão mais felizes do que nunca! O chá revelação do casal aconteceu na noite do último sábado, dia 28, e foi transmitido ao vivo no canal do YouTube da influenciadora. O evento teve mais de duas horas de duração e os fãs puderam descobrir em tempo real qual era o sexo do bebê dos pombinhos, assim como o próprio casal e todos os amigos e familiares próximos.

Antes da tão esperada revelação, Virginia e Zé fizeram uma brincadeira com o público. A youtuber estourou um balão, que deveria soltar confetes rosas ou azuis, mas a bexiga estava vazia. Bem a cara deles fazer uma trollagem dessas, não é?

Mas valeu esperar pelo momento do resultado. Os dois descobriram o sexo do bebê de uma maneira diferente: eles foram embalados por luzes e uma raiz dourada projetada, como se fosse uma plantinha que estava crescendo e florescendo. Depois de alguns segundos, uma luz rosa tomou conta do ambiente: sim, Virginia e Zé esperam por uma menina, a tão sonhada Maria Alice!

Após digerir a notícia, a influencer se declarou para a filha no Instagram.

VEEEEM MARIA ALICE! A mamãe e o papai já te amam muitooooooo, eu sempre soube que seria você, Deus me mostrou desde o início! Aguardando ansiosa sua chegada e já imaginando seu rostinho.

Já o cantor comemorou.

Vem MARIA ALICE!!!, escreveu.