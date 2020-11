Escola tem movimento abaixo do normal em Diadema

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 09:16



Voluntários da EE (Escola Estadual) Sylvia Ramos Esquível, em Diadema, afirmam que o movimento estava abaixo do normal por volta das 8h50. Segundo eles, no primeiro turno, o volume de pessoas estava maior neste horário. Eles temem alta abstenção ou, ainda, que a maioria dos eleitores deixe para comparecer no período da tarde, gerando filas.

O marasmo, inclusive, foi alvo de estranheza entre os eleitores. O instrutor Agnaldo Pedrosa, 53 anos, afirmou que estava tudo “extremamente tranquilo”. Ainda que tenha comparecido nos dois turnos de votação, ele afirmou que preferia que o voto fosse facultativo em razão da pandemia. “Me sentiria mais seguro se pudesse ficar em casa.”