Santinhos sujam entrada de escola no Piraporinha

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 08:44



Santinhos com propaganda do candidato à Prefeitura de Diadema José de Fillipi Júnior (PT) estão espalhados por toda extensão da calçada da EE (Escola Estadual) Padre Anchieta, no Piraporinha. Na escola, o clima é de tranquilidade, já que não há filas nas seções e não houve problema com as urnas.

Boa notícia é que tanto na EE Simon Bolivar, no Eldorado, onde o Diário acompanhou a abertura das urnas, quanto na EE Padre Anchieta, os protocolos sanitários estavam sendo cumpridos. Tanto voluntários quanto eleitoras usavam máscara, utilizavam álcool gel e mantinham o distanciamento físico.

“Foi tudo muito tranquilo, está todo mundo respeitando os protocolos”, observou Francisca Felix de Souza, dona de casa, 66 anos. Para ela, o título é o documento “mais importante que o cidadão tem”, já que votar é “ser cidadão”.

Maria Célia Lacerda Rodrigues, dona de casa, 66, assinalou que votar é importante para melhorar a cidade. “O pessoal não vota direito. (A administração) Tem que mudar, Diadema está péssima em todos os sentidos”, criticou.