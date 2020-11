Clima é de tranquilidade na abertura das urnas em Diadema

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 07:23



O dia de votação do segundo turno das eleições municipais em Diadema começou com tranquilidade na EE (Escola Estadual) Simon Bolivar, no Eldorado. Desde 6h45, pessoas começaram a formar fila para votar. Entre a população, votar é ato de esperança por melhorias na cidade.

Primeiro da fila, José Donizete da Silva, 65 anos, que trabalha em projeto social no município, avaliou que o voto faz parte da cidadania. “Eu posso cobrar (do político) depois e dizer que eu votei”, afirmou.

Para Vagner José, 44, levantar cedo para registrar sua preferência nas urnas é um “grito” por melhorias na cidade. “Eles (políticos) falam muito e não investe, principalmente na saúde. Tenho esperança de mudança”, assinalou.

Cabine de votação da seção 53 que estava faltando foi trazida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Na disputa pela Prefeitura, estão os candidatos José Fillipi Júnior (PT) e Taka Yamauchi (PSD).