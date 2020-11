29/11/2020 | 07:17



Em Teresina, Dr. Pessoa (MDB), representante da oposição, enfrenta Kleber Montezuma (PSDB), que defende o legado do partido que comanda a capital piauiense há quase 30 anos.

O confronto também coloca em lados opostos as principais lideranças políticas do Estado, de olho em 2022.

Ao lado do emedebista estão o governador Wellington Dias (PT) e o senador Marcelo Castro (MDB).

No campo oposto ficaram o atual prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), e o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.