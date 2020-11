da Redação



28/11/2020 | 21:22



A equipe de campanha do prefeiturável Taka Yamauchi (PSD), que disputa o segundo turno em Diadema contra o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), comunicou na noite deste sábado a morte do pai do pessedista, Mitsue Yamauchi, 79 anos.

A causa do falecimento não foi divulgada. “A campanha do candidato Taka Yamauchi lamenta comunicar o falecimento de Mitsue Yamauchi, 79 anos, pai de Taka. Mitsue estava hospitalizado e faleceu na noite deste sábado. O Movimento do Bem presta condolências a Taka e sua família neste momento de luto”.