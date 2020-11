Casemiro marca, mas Real volta a jogar mal e perde do Alavés no Espanhol

28/11/2020 | 19:28



Às vésperas de mais um jogo decisivo na Liga dos Campeões, o Real Madrid voltou a decepcionar sua torcida. Neste sábado, o poderoso time espanhol foi batido pelo modesto Alavés por 2 a 1, no estádio Alfredo Di Stefano. O único gol dos anfitriões foi marcado pelo volante brasileiro Casemiro.

O novo tropeço deixou o Real novamente longe dos líderes do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Zinedine Zidane estacionou nos 17 pontos, seis a menos que os líderes Real Sociedad e Atlético de Madrid. O Alavés, por sua vez, soma 13 pontos e ocupa o nono lugar da tabela.

Sem poder contar com o capitão Sergio Ramos e Benzema, principal referência do time no ataque, o Real esteve aquém do esperado ao longo de toda a partida. No ataque, Hazard não conseguiu liderar a equipe. Com dores, deixou o gramado antes do intervalo. Zidane, então, tentou Rodrygo e Vinicius Junior, sem sucesso.

Sem se intimidar com a tradição do rival, o Alavés começou no ataque e abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, em cobrança de pênalti de Lucas Perez. O segundo gol veio no começo da segunda etapa, com Joselu, após falha do goleiro Courtois. Nos instantes finais do jogo, Casemiro descontou, sem conseguir evitar a derrota madrilenha.

A nova atuação irregular do Real vem logo após a boa vitória conquistada sobre a Inter de Milão no meio de semana, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado manteve vivas as chances do Real na briga por uma vaga nas oitavas de final. O time espanhol terá novo jogo decisivo, desta vez contra o Shakhtar Donetsk, na terça, fora de casa.

Em outro jogo deste sábado, no Espanhol, o Sevilla não hesitou e bateu o Huesca por 1 a 0, longe do seu estádio. O único gol da partida saiu somente aos 37 minutos do segundo tempo. Youssef En-Nesyri foi quem balançou as redes.

Com o triunfo, o Sevilla subiu para o quinto lugar da tabela, com 16 pontos. Já o Huesca ocupa o 19º e penúltima lugar da classificação, com apenas sete pontos.