Justiça eleitoral autoriza apreensão de materiais de Taka contra Filippi

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 17:34



Na véspera do segundo turno, a Justiça Eleitoral de Diadema determinou busca e apreensão de materiais de campanha do prefeiturável Taka Yamauchi (PSD) que miram o ex-prefeito e nome do PT na disputa, José de Filippi Júnior.

A juíza Erika Diniz, da 329ª Zona Eleitoral, concedeu liminar, na tarde deste sábado, a pedido do petista por entender que os panfletos divulgam “fato inverídico”. O material imprime diversas manchetes de jornais, incluindo o Diário, sobre a Operação Lava Jato – em 2016, Filippi foi levado coercitivamente para depor no âmbito da operação.

“Pelo o que se observa no jornal em questão, consta que o autor teria sido denunciado por improbidade e por haver recebido propina, entre outras acusações. Ocorre, porém, que segundo certidões apresentadas à Justiça Eleitoral, o autor não responde a processo algum desta natureza. Por estar divulgando fato inverídico, de rigor, a concessão da liminar. Diante disso, concedo a liminar para que seja realizada a busca e apreensão do indigitado periódico nos endereços fornecidos, diz a decisão.

Advogado da campanha de Taka, Leandro Petrin afirmou que ainda não foi notificado da decisão. “Os jornais são mentirosos? A gente apenas reproduziu matérias que saíram na imprensa sobre o candidato Filippi. Ninguém disse que ele foi condenado. O material é uma propaganda como outra qualquer”, explicou.