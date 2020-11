Da Redação



28/11/2020 | 17:22



Atualizado às 17h22

Dois homens morreram e outro ficou em estado grave no início da tarde deste sábado (28) após saltarem de um prédio abandonado no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o edifício, localizado na Rua Gregória de Fregel, costuma atrair grupos para prática de rapel e tirolesa.

O Diário questionou a Prefeitura de São Bernardo sobre o caso e aguarda retorno.