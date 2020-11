Site do TSE passa por 'manutenção preventiva' entre 16h30 e 19h30 deste sábado

28/11/2020 | 16:48



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o site da Corte passará por uma "manutenção preventiva" entre 16h30 e 19h30 deste sábado, 28. Por isso, serviços como a consulta ao local de votação e emissão de certidões podem ficar instáveis.

A manutenção visa a "garantir o pleno funcionamento no dia de votação do segundo turno, neste domingo (29)".

No primeiro turno de votação, há duas semanas, o TSE registrou instabilidades no aplicativo e-Título, devido ao número de acessos, e no site de divulgação dos resultados das eleições. Houve ainda demora na apuração, justificada na ocasião pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, por um "problema técnico" em um dos núcleos de processadores de contabilização.

Durante a manutenção, o cidadão pode consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título ou conversar com o assistente virtual da Justiça Eleitoral no WhatsApp pelo número +55 61 99637-1078 ou por meio do link wa.me/556196371078.

O TSE também disponibilizou uma página para consulta da situação de todos os serviços do tribunal, que pode ser acessada em https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/veja-aqui-o-status-sobre-a-disponibilidade-dos-servicos-durante-o-2o-turno-das-eleicoes-2020.

Segundo o TSE, os serviços do site serão estabilizados às 19h30, quando funcionarão normalmente.