Após perder o Oscar em 1999 para atriz polêmica, Fernanda Montenegero dispara: - Eu teria dado o prêmio para Cate Blanchett

28/11/2020 | 15:10



Como você viu, a atriz Glenn Close afirmou que achou um absurdo o fato de Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz em 1999. É, Glenn, nós também! Mas a própria Fernanda não concorda com essa afirmação. Em entrevista ao programa Conversa Com Bial na última sexta-feira, dia 27, a veterana admitiu que daria o prêmio para outra pessoa - e não, não é para a Gwyneth Paltrow, que foi a artista escolhida pela Academia para levar a estatueta.

- É uma avaliação dela [Glenn]. Eu teria dado o prêmio para [Cate] Blanchett. Ela tinha feito duas Rainhas Elizabeth naquele ano extraordinárias.

Montenegro ainda fez uma reflexão sobre a pandemia do novo coronavírus, que chegou no ano em que ela completou 91 anos de idade.

- No fim do ano passado eu estava esgotada de emoção. Me preparei para este 2020. Eis que a morte se apresentou de uma forma tão física, parece coisa medieval.

Ao falar sobre os 70 anos da TV brasileira, a atriz também lembrou das incertezas que surgiram no início da linguagem televisiva, já que o país estava mais do que acostumado com os programas de rádio.

- A gente tinha que pôr o produto no ar. Para quem, não sei. Havia uns seis aparelhos espalhados por algumas praças. Aquilo era feito... Será que alguém tá vendo? Será que isso vai permanecer?