Tays e Biel reatam romance dentro de A Fazenda 12 e a funkeira arma o maior barraco com Jake

28/11/2020 | 14:10



A semana inteira em A Fazenda 12 anda simplesmente pegando fogo entre os peões, desde o dia que montaram a roça até a última sexta-feira, dia 27, que teve o maior barraco protagonizado por Tays e Jake durante a festa colegial que teve o comendo das coleguinhas, Simone e Simaria.

Caso você não lembre, a funkeira estava tendo um relacionamento dentro do reality rural com Biel, e um determinado momento comentou com a amiga que não estava querendo ficar mais com o cantor, e assim como uma amiga, Jake aconselhou da melhor maneira - que achava - possível a funkeira. Em seguida, Tays conversou com Biel e tentaram entrar em um acordo para terminar de vez o romance mesmo!

Até então o casal não estava mais ficando e só trocavam o básico em palavras dentro de A Fazenda 12, mas junta o álcool, uma festinha e a saudade, e o ex-casal quis colocar uns pontos nos is e acabou tendo mais uma discussão. Lembrando que Biel já teria deixado claro diversas vezes que a amiga de Tays, Jake, estaria tentando influencia-la em suas decisões e opiniões.

- Chama a sua amiga aqui agora. Vai tomar no c*. Fica confiando nela antes de conversar comigo. Que relação é essa? É triângulo amoroso?, disse o cantor para a Vingadora.

Só que a situação começou a ficar ainda mais tensa depois que Biel chamou Jake para conversar e durante a conversa ele demonstrou que estava super insatisfeito com a amizade delas. E em seguida, claro, a bomba acabou explodindo e sobrando para todo mundo!

A namorada de Mariano ficou nitidamente estressada com o climão causado pelas palavras que Biel acabou dizendo e foi tirar satisfação com a amiga, Tays. E obviamente o clima esquentou entre as duas e teve até gritaria da miss.

Logo depois, ela teve que cruzar com Biel e ainda escutou algumas ofensas do cantor e como ninguém tem sangue de barata, ela não deixou pra lá e foi tirar satisfação com ele.

Por fim, Jake desistiu de ficar na festa foi consolada por Mariano, conversou até com Jojo Todynho para ela entender que a miss apenas queria ajudar a amiga que estava passando uma situação difícil no relacionamento. E para terminar a noite com chave de ouro pós discussão, Tays teve aquela recaída quando estava caindo no choro e acabou trocando alguns beijinhos com Biel novamente.