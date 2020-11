Bruno Gagliasso diz que Bruna Marquezine entregou o sexo de Zyan nas redes sociais ao deixar comentário aparentemente inofensivo

28/11/2020 | 14:10



Bruno Gagliasso entregou um podre da amiga Bruna Marquezine no Twitter! Na manhã deste sábado, dia 28, o ator falou sobre o chá revelação de Zyan, seu filho caçula com a esposa Giovanna Ewbank, e contou que foi Bruna quem entregou o sexo do bebê nas redes sociais. Vale lembrar que Bruno e Giovanna não fizeram chá revelação e souberam o sexo do filho de maneira mais tradicional, através de exame de sangue e ultrassom.

Hoje me perguntaram como foi o "chá de revelação" do Zyan... depois de descobrir o que era, me lembrei que foi um emoji de coração azul que a @BruMarquezine comentou e as pessoas deduziram que seria um menino kkkkkkkkkk, escreveu o artista na rede social.

A estrela, então, pediu desculpas pela gafe.

E o coração azul era por conta da foto que era cheia de tons azuis hahahahahahahah Foi mal aê.

Gagliasso respondeu, dizendo que, na verdade, Bruna fez o papel de chá revelação.

Kkkkkkkk vc viu? Isso foi o mais próximo que chegamos de um azul para meninos e rosa para meninas.

Demais, né?