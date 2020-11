Florinda Meza se declara para Roberto Bolaños, morto há seis anos: Gostaria de estar com você de novo

28/11/2020 | 14:11



Florinda Meza fez uma homenagem para Roberto Bolaños nas redes sociais. A atriz se declarou ao marido, que morreu no dia 28 de novembro de 2014, e disse que seu amor por ele é eterno.

Queria voltar no tempo... mas não mudar nada, apenas estar com você de novo. Mesmo que por um minuto, me ver novamente em seus olhos, rir juntos, sonhar com tudo que sonhamos, criar o que imaginamos. Um instante que foi eterno. Como você é eterno agora. Eu te amo.

Lindo, não é?

Bolaños, que interpretou Chaves, Chapolin e tantos outros personagens, sofria com problemas crônicos e desde 2013 respirava com a ajuda de um cilindro de oxigênio. Uma das causas da morte do artista seria o Mal de Parkinson, doença revelada por Florinda em setembro de 2015, quase um ano após a morte do ator.