Marcos Mion anuncia mudanças na formação da roça de A Fazenda 12

28/11/2020 | 14:11



Marcos Mion está sempre anunciando novidades para dentro de A Fazenda 12 e na última sexta-feira, dia 27, não foi diferente. O apresentador comentou que vai ter uma mudança na formação da roça da próxima terça-feira, dia 1º de dezembro.

Ele informou que vai aquela velha dinâmica do resta um, que sempre quem sobra fica extremamente estressado, não vai acontecer na próxima semana e conforme a escolha dos seguidores do TikTok, plataforma parceira do reality rural, o poder da chama vermelha colocará ainda mais fogo no feno entre os peões confinados.

O público de casa poderá escolher entre: o dono do poder se tornar o quarto roceiro e caso estiver na roça deverá escolher um quarto roceiro ou que o dono do poder deverá apontar dois peões, depois deverá escolher um terceiro - o escolhido decidirá qual dos dois apontados será o quarto roceiro.

A votação para escolher entre os dois poderes segue aberta até o próximo domingo, dia 29. Eita, que o jogo vai pegar fogo!