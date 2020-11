Anitta aparece careca e cheia de tatuagens em bastidores de novo projeto

28/11/2020 | 13:10



Anitta surpreendeu ao aparecer careca e cheia de tatuagens nos bastidores de um novo projeto. A cantora foi flagrada pelo amigo e o fotógrafo André Nicolau na última sexta-feira, dia 27, e mostrou o dedo do meio no vídeo. Além disso, a poderosa parecia estar de bom humor enquanto recebia retoques de algum profissional de beleza. O que será que ela está aprontando, hein?

Vale lembrar que Anitta se viu no meio de uma polêmica recentemente, quando um jornalista afirmou que a artista havia ficado careca por causa da sua religião, o Candomblé. Na época, a assessoria de imprensa da cantora fez questão de esclarecer que a informação era falsa - e a própria estrela chegou a se manifestar nas redes sociais, já que ficou bastante incomodada com o conteúdo da notícia, que para ela, trazia um tom preconceito e intolerância religiosa.

Anitta também causou ao gravar parte de seu novo clipe, Girl From Rio, no Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. A funkeira apareceu beijando muito nos flagras feitos pelos paparazzi de plantão - e o boy do videoclipe foi escolhido a dedo por ela, já que os dois tinham um caso na época em que a beldade morava em Honório Gurgel. Parece que a cantora voltará às origens mais uma vez, não é?

Indireta

Mas não só de trabalhos e rumores vive Anitta. No Twitter, a artista ainda teve que lidar com uma suposta alfinetada da rival, a cantora Ludmilla. Na rede social, Lud lamentou o fato de sempre ser subestimada e aproveitou para dizer que é rainha, não patroa. Entretanto, patroa é um termo que Anitta e seus fãs usam bastante, principalmente após um áudio vazado pela própria voz de Verdinha nas redes sociais.

Vocês não sabem o quanto é ruim ter tanta gente te subestimando o tempo inteiro. Deem mais oportunidades para as pessoas para depois opinarem, principalmente para as mulheres que são sempre subestimadas. Eu aceito suas desculpas, mas por favor repense suas atitudes! Ah, e eu não sou patroa não, sou rainha.

E aí, você achou que foi uma alfinetada à Anitta?