Duda Reis e Nego do Borel posam juntos em Dubai e atriz se declara: Você é a melhor coisa que eu tenho

28/11/2020 | 12:10



Duda Reis e Nego do Borel estão curtindo muito Dubai, cidade nos Emirados Árabes Unidos. Nos Stories do Instagram, os pombinhos mostraram que tiveram um jantar luxuoso no hotel Marina By Emaar e que tiraram um tempinho para conhecer alguns pontos turísticos da região. O casal foi até mesmo em um zoológico, onde um grande felino, provavelmente uma leoa, ficou encarando Duda por alguns minutos. Será que o animal gostou da energia da influenciadora?

E em uma viagem tão especial, não poderia faltar uma declaração de amor, não é? Nas redes sociais, Duda escreveu um lindo texto para o namorado e aproveitou para compartilhar um clique ao lado de Nego em Dubai.

Eu te amo muito, você é a melhor coisa que eu tenho, amor, e agradeço muito a Deus por partilhar a vida com você. Daqui até a eternidade! "Amor igual ao teu / Eu nunca mais terei / Amor que eu nunca vi igual / Que eu nunca mais verei / Amor que não se pede / Amor que não se mede / Que não se repete", postou a atriz, incluindo ainda um trecho da canção Onde Você Mora?, que ficou conhecida na voz de Toni Garrido, do Cidade Negra.

Como você viu, Duda e Nego viajaram para Dubai de primeira classe. O cantor já entregou que os dois também irão para as Maldivas. Parece que eles estão curtindo bastante essas férias juntos, né?