Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 12:06



Com melhora no quadro de infecção pela Covid-19, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), segue se reestabelecendo em unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, na Capital.

Internado desde o dia 15 de novembro, o tucano chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O prefeito segue sob os cuidados da equipe do infectologista David Uip.