USCS promove evento on-line para tirar dúvidas de cursos de graduação

Vanessa Soares Oliveira



28/11/2020 | 10:37



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) promove hoje o USCS Day, evento que será on-line em razão da pandemia. A atração é destinada, principalmente, para estudantes do ensino médio que buscam por informações sobre o ensino superior. A ação ocorre durante o dia inteiro no site www.uscs.edu.br/uscsday e terá apresentação de Fernando Strombeck, um dos grandes nomes do stand-up comedy. Os inscritos no evento concorrem a prêmios, como cursos gratuitos de idiomas.

No USCS Day serão oferecidas atividades como plantão de dúvidas sobre os cursos da universidade e carreiras; competição em game educacional; e torneio de embaixadinhas.

Um dos destaques será o plantão de dúvidas, destinado a estudantes que buscam informações sobre cursos. A ação ocorre das 9h às 16h, com os gestores dos cursos.

“O USCS Day é um evento inovador sob vários aspectos. A começar porque é a primeira vez que uma universidade utiliza plataforma da engage (que aumenta a participação de colaboradores) para propor game educacional. Além disso, o evento on-line oferece aos estudantes cardápio composto por atividades de todos os cursos de graduação e plantão de dúvidas sobre carreiras e ensino superior ao longo do dia”, comentou o professor Roberto Araújo, gerente de marketing da USCS. “O evento termina com live pelo YouTube da USCS cheia de atrações, interatividade e diversão, comandada pelo grande comediante de stand-up Fernando Strombeck”, finaliza.