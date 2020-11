Ator Eduardo Galvão, de 58 anos, está internado na UTI com Covid-19: 50% de comprometimento dos pulmões

28/11/2020 | 10:11



O ator Eduardo Galvão está internado após testar positivo para o coronavírus. Segundo informações do ator Stepan Nercessian ao portal G1, o amigo está com cerca de 50% do comprometimento dos pulmões.

- Os médicos estão fazendo o possível para que ele não seja intubado, declarou.

Eduardo tem 58 anos de idade e está na UTI do hospital Unimed-Rio, que afirmou não poder passar detalhes sobre o estado de saúde dele sem autorização da família.

Eduardo recentemente esteve no ar na TV Globo com a novela Bom Sucesso, protagonizada por Grazi Massafera e Antônio Fagundes. Galvão ainda fez parte de sucessos como A Viagem, Paraíso Tropical e o Clone.

No Instagram, sua última postagem foi para celebrar o aniversário de um ano da neta Lara.

Hoje minha neta está completando um aninho! Que Deus abençoe sempre sua vida! O vô te ama muito, escreveu ele no dia 25 de novembro.