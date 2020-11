Leda Nagle celebra alta de hospital ao lado de Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe

28/11/2020 | 10:11



Notícia boa na família Nagle! A jornalista Leda Nagle teve alta do hospital após ficar internada por conta do coronavírus. No Instagram, Duda Nagle, filho dela, e Sabrina Sato compartilharam momentos da família reunida e da filha, Zoe, brincando com a vovó.

Juntando novamente os meus amores!!! Força vovó, escreveu o ator na legenda da publicação.

Pela carinha de Zoe já deu para perceber que o clima era de celebração, né? Leda ainda apareceu na foto sorridente e usando aparelho para auxiliar na respiração.

- Olha quem tá acordada até agora porque veio visitar a vovó Leda e está fazendo bagunça na casa dela, disse Sabrina ao filmar Zoe brincando.

Em seguida, a apresentadora escreveu:

Sorriso de Zozo de ver que a vovó Leda voltou para casa. Muito amor.