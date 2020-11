Tarcísio de Freitas é o 14º ministro diagnosticado com covid-19

28/11/2020 | 09:34



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira, 27. Ele é o 14° integrante do primeiro escalão diagnosticado com a doença. Na prática, 61% da equipe de Bolsonaro, que tem 23 ministros, foi contaminada pelo novo coronavírus. O próprio presidente também contraiu covid-19.

Tarcísio recebeu o resultado do exame RT-PCR, que retira a amostra por meio do swab (cotonete) no fim da tarde desta sexta. Ao Estadão, ele disse que está bem e sem sintomas. Na quinta-feira, o ministro havia feito um exame de sangue, mas deu falso negativo. O ministro continuará em isolamento e despachará de casa.

Nesta sexta-feira, Tarcísio cumpriu agenda em Minas Gerais. Sem máscara de proteção, discursou na inauguração da pavimentação de trecho da BR-154/MG, entre Ituiutaba e Cruscilândia.

À tarde, visitou as obras de implantação da Trincheira do Taiaman, na BR-365/MG, na travessia urbana de Uberlândia. Em vídeo nos Twitter, ele aparece com a máscara ao se aproximar das pessoas.

Na última terça, 24, o ministro da Justiça, André Mendonça, também testou positivo e segue despachando de casa.

Veja os ministros que já se infectaram com a covid-19:

Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno;

Minas e Energia, Bento Albuquerque;

da Cidadania, Onyx Lorenzoni;

da Educação, Milton Ribeiro;

da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes;

da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.

Da Casa Civil, Walter Braga Neto

Da Secretaria-geral da Presidência, Jorge Oliveira

Marcelo Álvaro Antônio , turismo

Luiz Eduardo Ramos - secretaria de governo

Fábio Faria - comunicações

Eduardo Pazuello - Saúde

Andre Mendonça - Justiça

Tarcísio de Freitas- Infraestrutura