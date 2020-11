28/11/2020 | 08:10



Charles Gavin estará de volta na segunda, 30, com o programa O Som do Vinil. Esta nova temporada é a 14ª e precisou ser gravada de forma remota, por causa da pandemia. Nesta safra de entrevistas, o público vai conferir Maria Rita, Pitty, Teresa Cristina, Luedji Luna, Fernanda Abreu, Mônica Salmaso, Skank, Lô Borges, Marcos Valle, Rubel, Nasi, DJ Marlboro, Bossacucanova & Roberto Menescal. Atração vai ao ar às 22h30, no Canal Brasil, com reprise na terça, às 14h, e na quinta, às 7h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.