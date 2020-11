28/11/2020 | 08:03



Baseada no livro de E. M. Forster, a minissérie Howards End está disponível na Starzplay. Escrita por Kenneth Lonergan (Oscar por Manchester à Beira-Mar), conta com direção de Hettie MacDonald. A história, que é protagonizada por Hayley Atwell, retrata a vida de duas irmãs independentes em busca de amor e de significado para suas vidas, na virada do século 19 para o 20. O pano de fundo são as lutas de classes e a busca por ascensão social pelas famílias da Inglaterra.

A série é uma coprodução da BBC One e Starz. Integram o elenco, Matthew Macfadyen, Tracey Ullman e Julia Ormond.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.