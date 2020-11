Música e memória

28/11/2020 | 08:02



Vai entrar no ar na segunda-feira, 30, o Catálogo Radamés Gnatalli de Música Popular (radamesgnattali.com.br), que é um projeto que foi contemplado pelo Rumos 2017-2018, do Itaú Cultural e produzido em parceria com o Instituto Casa do Choro, no Rio de Janeiro.

Estarão reunidos na página mais de 200 composições e arranjos para piano solo, duos instrumentais diversos e conjuntos de música popular de câmara criados pelo compositor, pianista, arranjador e maestro gaúcho Radamés Gnattali, entre os anos 1930 e 1985.

A criação do catálogo foi conduzida pelo instrumentista, arranjador e compositor Roberto Gnattali e pela violonista, concertista e pesquisadora Adriana Ballesté.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.