Confiança surpreende no Mineirão e Cruzeiro perde a primeira com Felipão

27/11/2020 | 23:46



O Cruzeiro voltou a tropeçar na Série B do Campeonato Brasileiro e conheceu sua primeira derrota sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O time de Felipão recebeu na noite desta sexta-feira o Confiança, no Mineirão, pela 24ª rodada, e perdeu por 2 a 1.

Com o resultado, o Cruzeiro segue com 28 pontos, ainda na 15ª colocação, com sete pontos a mais do que o Náutico, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Confiança chega a 35 pontos e segue sonhando com o acesso. O time sergipano tem cinco pontos a menos do que as primeiras equipes do G-4.

Ao contrário do que se imaginava, o Confiança começou pressionando e teve quatro escanteios nos primeiros quatro minutos, todos cobrados por Guilherme Castilho. De tanto insistir, ele abriu o placar com um gol olímpico. A bola veio na primeira trave e Jadsom ainda tentou tocar de cabeça, mas desviou para as redes.

O gol deixou o Cruzeiro nervoso em campo e o Confiança se aproveitou para ampliar ainda antes do intervalo. Aos 24 minutos, a bola bateu na mão de Raúl Cáceres dentro da área e o árbitro paraense Andrey da Silva e Silva marcou pênalti. Renan Gorne cobrou deslocando Fábio e marcou o segundo dos visitantes.

A resposta cruzeirense só veio no segundo tempo. Aos oito minutos, William Pottker ameaçou o chute, mas teve boa visão e colocou na cabeça de Raúl Cáceres, que completou para o fundo do gol. A partir daí, o time da casa passou a pressionar em busca do empate e conseguiu deixar o adversário acuado no campo de defesa.

Com muito volume de jogo, especialmente após a entrada de Marcelo Moreno, o Cruzeiro desperdiçou diversas oportunidades dentro da área, e viu o goleiro Rafael Santos se destacar para garantir a vitória do Confiança por 2 a 1.

O Confiança volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Figueirense no Batistão, pela 25ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Cruzeiro faz o clássico contra o América-MG, no Independência.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 2 CONFIANÇA

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey (Matheus Pereira); Adriano (Machado), Jadsom Silva e Régis (Marcelo Moreno); William Pottker, Rafael Sóbis (Thiago) e Airton (Arthur Caíke). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes (Jeferson Lima), Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva (Everton); Madison (Serginho), Rafael Vila (Alyson), Guilherme Castilho e Ítalo; Reis e Renan Gorne (Ari Moura). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Guilherme Castilho, aos 4, e Renan Gorne, aos 24 minutos do primeiro tempo. Raúl Cáceres, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Manoel, Adriano, Machado, Marcelo Moreno e Rafael Sóbis (Cruzeiro); Thiago Ennes, Matheus Mancini, Djalma Silva e Madison (Confiança).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).