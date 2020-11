Diário voltará a ter cobertura especial no segundo turno

Fábio Martins

28/11/2020



O Diário irá retomar extensa cobertura on-line neste segundo turno das eleições municipais no Grande ABC, concentrando a atuação das equipes em Diadema e Mauá, onde a disputa majoritária se estendeu por mais duas semanas. A data marca o rumo político a ser escolhido pela maioria dos eleitores nas duas cidades pelos próximos quatro anos. O trabalho, que reunirá cerca de 30 profissionais, vai começar desde as primeiras horas de amanhã ao entregar informações em tempo real diante da proposta de fortalecer a produção de conteúdo digital sobre todo o noticiário do dia.

O jornal apostará em todas as plataformas digitais para atingir os mais variados públicos. Os eleitores terão acesso gratuito ao teor integral das reportagens sobre os episódios marcantes do processo, que abrangerá também a etapa final do pleito na Capital e o respeito às medidas de combate à pandemia de Covid-19. A cobertura inclui atualizações constantes no site do Diário (www.dgabc.com.br) e hot-site exclusivo (www.dgabc.com.br/eleicao), bem como vai integrar as ações às redes sociais, a exemplo do Facebook (jornaldgabc) e do Instagram (@diariodograndeabc).

Haverá acompanhamento in loco da votação dos candidatos a prefeito, a partir das 7h, rondas na região para verificar a condução do processo e apuração dos resultados junto aos postulantes pós-fechamento das urnas, às 17h.

O trabalho em esquema especial feito no primeiro turno das eleições nas sete cidades resultou no aumento significativo do volume de acessos. Foram computados 630% usuários a mais no site do Diário. No dia 8 de novembro, uma semana antes da disputa, 21.927 pessoas acessaram www.dgabc.com.br. Na data do pleito, o número disparou para 160.023 internautas, sendo 95.643 novos leitores. Em relação à quantidade de visualizações de páginas, saltou de 57.675 a 397.590 no mesmo intervalo. Os dados mencionados são retirados do Google Analytics, ferramenta que mensura a atividade na internet.