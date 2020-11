PT vê em Diadema e Mauá chance de vencer

Raphael Rocha



28/11/2020 | 00:05



Dirigentes do PT passaram o primeiro turno inteiro dizendo que o sentimento do antipetismo estava mais suave nas ruas. Em 2016, auge do movimento, a legenda foi varrida na Região Metropolitana. Havia conquistado apenas uma prefeitura – de Franco da Rocha, com Kiko Celeguim – e, no Grande ABC, pela primeira vez em sua história ficou sem prefeitos. Porém, o resultado eleitoral neste pleito mostrou que o antipetismo persiste. A sigla não elegeu prefeitos no primeiro turno na Grande São Paulo. Mas levou ao segundo três militantes: Elói Pietá (Guarulhos), José de Filippi Júnior (Diadema) e Marcelo Oliveira (Mauá). Dentro do alto núcleo da sigla, as cidades da região são as consideradas possíveis de vitória. Há todo simbolismo envolvido interno porque foi em Diadema que o PT elegeu seu primeiro chefe do Executivo. E em Mauá é um dos municípios onde a legenda mais venceu.

Outro lado

Do lado dos adversários de José de Filippi Júnior (PT) e Marcelo Oliveira (PT), Taka Yamauchi (PSD) e Atila Jacomussi (PSB) acreditam que os eleitores de Diadema e de Mauá, respectivamente, terão repulsa ao petismo. Não à toa escândalos do partido – recentes ou passados – têm sido explorados por essas campanhas como forma de não apagar esse sentimento contrário à legenda.

Transição

Em Ribeirão Pires, o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) destacou sua secretária de Finanças, Antônia Constâncio, conhecida como dona Toninha, para liderar a equipe de transição de governo. Kiko foi superado pelo ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) na eleição do dia 15. A troca de informações ficou prejudicada diante do quadro de saúde de Volpi, diagnosticado com Covid-19.

Saldo

Parte do grupo político que defendeu a candidatura do ex-vereador Ailton Lima (PSB) à Prefeitura de Santo André se reuniu nesta semana com o objetivo de discutir o processo eleitoral e traçar estratégias para os próximos anos. A surpresa ficou pela postura de Ailton no encontro. Militantes que participaram da reunião relataram à coluna que ele, de forma ríspida, confrontou os presentes, negou erros e culpou aliados pelo desempenho muito aquém nas urnas – embora tenha repetido o quarto lugar de 2016, ele registrou 17,6 mil votos, 32 mil adesões a menos do que quatro anos atrás.

Orgulho da família

Ex-presidente da Câmara de Santo André, Antenor Biolcatti, 83 anos, ficou de olho na eleição em Barueri por um bom motivo. Seu sobrinho é Rubens Furlan (PSDB), que foi reeleito na cidade, com 85,35% dos votos válidos, varrendo a oposição. O tucano, cacique político do município, partirá para seu sexto mandato. A preocupação do momento é porque Furlan testou positivo para Covid-19.

Fake news – 1

Vídeo falso divulgado ontem nas redes sociais acusa equipe da campanha do prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), de invadir casas e agredir moradores no Parque das Américas. A montagem mostra a logomarca da Rede Bandeirantes e tem até imitação de voz do conhecido apresentador José Luiz Datena. Segundo a assessoria do socialista, boletim de ocorrência foi lavrado e a emissora de televisão foi comunicada sobre o caso.

Fake news – 2

Até mesmo o Diário foi utilizado para propagação de fake news, mas na eleição à prefeitura de Mogi das Cruzes. A logomarca do jornal e assinatura do repórter Júnior Carvalho foram indevidamente utilizadas para vincular o ex-ministro José Dirceu (PT) ao candidato Caio Cunha (Podemos), que rivaliza com o atual prefeito Marcus Melo (PSDB).