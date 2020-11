Servidores de S.Bernardo protestam em frente ao Paço

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 00:47



Manifestação promovida pelo Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de São Bernardo reuniu aproximadamente 50 pessoas em frente ao prédio da Prefeitura, na região central, e pediu diálogo com a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) para rever o aumento de três pontos percentuais na alíquota dos salários dos colaboradores.

Conforme a direção do sindicato, o protesto foi organizado para que o governo negocie a questão previdenciária com a categoria. Antes do aumento, aprovado na quarta-feira pela Câmara, o valor recolhido nos salários para manter a SBCPrev, a Previdência municipal, era de apenas 11%. Passou para 14%.

Diretor e presidente eleito do Sindserv, Dinailton Cerqueira iniciou greve de fome ainda na quarta-feira, com intenção de pressionar o Executivo, em especial Morando, para que receba a demanda da categoria. “Só saio daqui quando Orlando Morando me receber e ouvir o que o sindicato pede. Estou preparado para ficar aqui quanto tempo for (necessário). Orlando não pode atuar com coronelismo”, declarou o sindicalista, que também dorme em frente ao prédio do Executivo desde quarta. Uma enfermeira acompanha a situação de saúde do funcionário público. A secretária de Governo, Julia Benicio, tentou negociar com Cerqueira, sem sucesso.

Além de funcionários públicos, a manifestação reuniu a vereadora reeleita Ana Nice (PT), o deputado estadual e líder da bancada do PT na Assembleia, Teonilio Barba (PT), e a ex-deputada estadual e vereadora eleita Ana do Carmo (PT), que discursaram em frente ao prédio da Prefeitura.

“Liguei três vezes para o prefeito antes de vir aqui para a manifestação e ele não me atendeu. Essa é a maneira de o PSDB governar. Quero deixar meu apoio ao Dinailton e dizer que greve de fome judia da alma”, declarou Barba, visivelmente emocionado.

Segundo Ana Nice, o projeto foi enviado à Câmara em meio à sessão na quarta-feira, sem que os parlamentares pudessem analisar qual o conteúdo da propositura. “Bastou passar a eleição para que Orlando Morando enviasse projetos que retiraram direitos dos trabalhadores”, afirmou.

O governo Morando sustenta que a alteração na alíquota atende a um dispositivo federal sobre a Previdência.