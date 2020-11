Água Santa pega o Novorizontino pela ida das oitavas de final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 00:01



Depois de uma primeira fase na qual demonstrou irregularidade, o Água Santa inicia hoje o mata-mata da Copa Paulista, no qual um erro pode significar uma eliminação antecipada da equipe. A partir das 15h, no Estádio do Inamar, o Netuno recebe o Novorizontino, pela ida das oitavas de final do torneio. E pelo que se pode perceber nas palavras do técnico Sérgio Guedes, sua equipe necessita ser mais eficiente e colocar em prática a evolução que ele diz ter visto nos últimos jogos.

“O time está tendo entendimento do trabalho e está evoluindo nos últimos jogos. A expectativa é que consigamos transformar em resultado tudo aquilo que a equipe vem nos mostrando em números”, disse o treinador, que não terá Alemão, suspenso – Genilson deverá ser o substituto.

Sobre o adversário, apesar de não usar o elenco principal, Guedes chamou atenção. “O Novorizontino possui qualidade e um ótimo trabalho em formação de atletas, será um jogo com um grande nível de dificuldade e a importância emocional dos nossos atletas será relevante”, disse.<TL>DB