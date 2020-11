Tigre reencontra a Ponte Preta pelo mata-mata da Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/11/2020 | 00:01



Líder do Grupo 4 na primeira fase, a qual encerrou com goleada por 5 a 1 sobre o Juventus, o São Bernardo FC reencontra a Ponte Preta, adversária das oitavas de final da Copa Paulista. A partir das 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, o Tigre espera melhorar o desempenho dos primeiros encontros com a Macaca (uma vitória e um empate).

“Vamos firmes para esta segunda fase, mas com os pés no chão”, destacou o meia Gionnotti. “Sabemos que não tem nada ganho ainda. Fizemos grande primeira fase, mas vamos entrar com os pés no chão, respeitando os caras”, disse o lateral Lucas Mota.

O Tigre segue sem o técnico Marcelo Veiga (permanece internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista) e o auxiliar Sérgio Ricardo continua no comando. “É um momento delicado, sem nosso comandante, numa situação difícil. A tristeza está no grupo, mas conversamos bastante. Temos de continuar nossas orações e mostrar a força do time, que é o que ele (Veiga) quer. Acho que esteja contente de estarmos levando bem o nome e o trabalho dele.”