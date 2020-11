Azulão se despede de 2020 honrando a camisa no Sul

Dérek Bittencourt

28/11/2020 | 00:01



O São Caetano encerra hoje aquela que poderia ter sido a temporada da redenção do clube. Isso porque, apesar do título da Série A-2 do Paulista e o acesso de volta à elite, o Azulão viu a crise financeira se agravar, disputou a Série D do Brasileiro completamente desfigurado (com direito a goleada por 9 a 0 sofrida para o Pelotas-RS e WO dado a favor do Marcílio Dias-SC), amargando a lanterna e há cinco rodadas sem chance de classificação. Mas para não sofrer duras sanções no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a equipe vai a campo hoje para enfrentar o Caxias-RS, a partir das 15h, no Estádio Centenário, com aqueles que aceitaram a promessa de que pelo menos algum pagamento será realizado na segunda-feira (os atrasos salariais chegam a oito meses), sendo que alguns dependem desse dinheiro para pagar contas, evitar despejo e até mesmo ter como voltar para casa.

Um dos remanescentes do grupo campeão da A-2, o polivalente Matheus Eduardo falou sobre o espírito com o qual o time vai entrar em Caxias do Sul. “Será bem importante fazer um bom jogo. Queremos voltar com os três pontos. A nossa dignidade está em jogo também. Vamos fazer o nosso melhor em busca do resultado positivo”, disse.

O time terá a baixa do técnico Fabinho Félix, que pediu afastamento. Lucas Moura, do sub-20, assume a função.