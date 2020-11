Camilo se prepara para confronto por vaga no G4 pela Ponte: 'Jogo brigado'

27/11/2020 | 19:15



A Ponte Preta terá confronto direto na briga para entrar no G4 contra o CSA neste sábado, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O veterano Camilo, de 34 anos, sabe que o duelo não será nada fácil, mas vê os paulistas em evolução para buscar o acesso.

"É um campeonato muito difícil. Não deveremos ter placares elásticos no segundo turno. Serão jogos brigados. Quando você tiver a oportunidade, tem de aproveitar. O fator positivo é que não estamos tomando gols agora, isso é importante para você ter confiança de ser mais agressivo", disse Camilo.

O time do técnico Marcelo Oliveira quer a segunda vitória seguida, depois de ter feito 1 a 0 no lanterna Oeste, e o sexto jogo sem derrota. Com 36 pontos, a Ponte Preta, no entanto, não pode bobear, uma vez que seu último tropeço foi exatamente em Alagoas, contra o CRB (1 a 0).

"A gente fala todo jogo que necessita de todo mundo estar no mesmo espírito. Era uma cobrança que a gente tinha por estar tomando gol todo o jogo. Mas quando a vitória vem, a confiança aumenta, tira um pouco o peso dos atletas para jogar um pouco mais leve. Estamos em busca dessa regularidade de performance dentro do jogo. Isso que esperamos daqui para a frente, ficando perto do G4", completou o meia.

Em relação ao time, o lateral-direito e polivalente Apodi não viajou com a delegação por causa de um trauma na coxa direita. Pato, Neto Moura e Luan Dias brigarão pela sua vaga. Na lateral esquerda, Guilherme Lazaroni cumprirá suspensão e sua vaga terá Ernandes ou Yuri. No ataque, Matheus Peixoto deverá ficar com a vaga de Wanderley.

Assim, a Ponte Preta deve entrar em campo com: Ygor Vinhas; Léo Pereira, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Ernandes (Yuri); Barreto, Dawhan, Camilo e Luan Dias (Neto Moura ou Guilherme Pato); Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.