Alessandro Barcellos e José Aquino vão ao 2º turno da eleição do Inter

27/11/2020 | 18:34



Alessandro Barcellos e José Aquino Flôres de Camargo vão disputar a preferência dos sócios no segundo turno da eleição presidencial do Internacional. Na votação realizada entre quinta e sexta-feira, as chapas lideradas por eles foram as mais votadas entre os membros do Conselho Deliberativo do clube, únicos a participar da eleição em primeiro turno.

Dos 339 conselheiros do Inter, 335 participaram. Barcellos (O Inter Pode Mais), que é o atual vice-presidente de futebol do clube, recebeu 102 votos. Já Aquino (Reage Inter!) teve 92. Foram, ainda, 76 apoios para Guinther Spode (Juntos Somos Maiores) e 63 para Cristiano Pila (O Povo do Clube). Houve, ainda, um voto em branco e outro nulo no pleito, realizado de modo virtual.

Spode era o candidato mais identificado com a situação, tendo o apoio do atual presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Mas está fora do segundo turno, assim como Pila, que liderava uma chapa que possuía em alguns dos seus membros ligação com torcidas organizadas do clube.

O segundo turno da eleição do Inter foi agendado para 15 de dezembro, ocorrendo de forma virtual, via site e aplicativo oficial do clube, com a participação de cerca de 70 mil sócios cadastrados. No mesmo dia, os associados também poderão votar pela renovação de 150 das 300 cadeiras do Conselho Deliberativo.

O vencedor da disputa entre Barcellos e Aquino comandará o Inter no triênio de 2021 a 2023, assumindo a presidência do clube em janeiro, em sucessão a Medeiros.

Confira como estão compostas as chapas que disputarão a presidência do Inter:

Chapa 03 (Reage Inter)

Presidente: José Aquino Flôres de Camargo

1.º Vice-presidente: Eduardo Otávio Hausen de Souza

2.º Vice-presidente: Luciana Paulo Gomes

3.º Vice-presidente: Ubaldo Alexandre Licks Flôres

4.º Vice-presidente: Léo Moura Centeno Júnior

Chapa 05 (O Inter Pode Mais)

Presidente: Alessandro Pires Barcellos

1.º Vice-presidente: Dannie Dubin

2.º Vice-presidente: Arthur Caleffi

3.º Vice-presidente: Luiz Carlos Ribeiro Bortolini

4.º Vice-presidente: Humberto Cesar Busnello