De novo? Família Kardashian é criticada após celebrar feriado do Dia de Ação de Graças em plena pandemia do novo coronavírus

27/11/2020 | 18:10



Se você nos acompanha, já sabe que a família Kardashian-Jenner foi criticada por comemorar o aniversário de 40 anos de idade de Kim Kardashian em plena pandemia do novo coronavírus, não é? Mas parece que o clã não aprendeu a lição e a internet ficou enfurecida novamente!

Na última quinta-feira, dia 26, as Kardashians celebraram o feriado do Dia de Ação de Graças e ostentaram uma festa com diversos convidados no Instagram. Acontece que o CDC, Centro de Controle de Doenças, recomendou que os norte-americanos comemorassem a data virtualmente, alertando ainda para o perigo de ter aglomerações em um período tão delicado. Elas simplesmente parecem ter ignorado as instruções do órgão... complicado, né?

Ao que tudo indica, a reunião da família contou, ao menos, com 14 pessoas. O clã ainda contratou funcionários para um bufê de comidas e bebidas, que contou também com garçons. Ou seja: o distanciamento social também não foi muito respeitado. E nem é preciso dizer que ninguém estava usando máscara, né? Outra recomendação desconsiderada pelas empresárias.

E não é só isso. Khloé Kardashian já adiantou no Twitter que a família já está planejando a festa de Natal.

Meu Deus, acabei de perceber... a festa de Natal das Kardashians-Jenner será cancelada este ano?, perguntou uma fã na rede social.

Rezo para que não seja! Acho que terá que ser menor, obviamente. E estou bem com isso! Mas nós definitivamente celebraremos o Natal! Só terá que ser menor e seguro. Talvez faremos um rápido teste antes. E teremos que pensar no que é mais seguro.

Por essas e outras, o clã está sendo novamente massacrado na internet. Olha só o comentário de uma internauta sobre o assunto:

Elas não seguiram as regras até então, por que começariam agora? As regras aparentemente não se aplicam às pessoas ricas. Meu filho está doente agora e eu nem posso vê-lo. Ele fez o teste de Covid no sábado e não teve os resultados antes de quarta-feira.

E olha esse comentário aqui:

O que tem de errado com vocês? Os casos de Covid crescendo e vocês querem dar uma festa? FIQUEM NA ESCOLA, CRIANÇAS!

E você, o que achou de tudo isso?