Aos 27 anos de idade, Camila Queiroz admite que já começou a pensar em ter filhos: - Qualquer hora eu apareço grávida

27/11/2020 | 18:10



Camila Queiroz admitiu que já parou para pensar se não era hora de ter filhos. Em entrevista ao podcast do programa Simples Assim, a atriz assumiu à apresentadora Angélica que está refletindo sobre o assunto ao lado de Klebber Toledo. Camila até mesmo lembrou que, quando começou a ficar conhecida, dizia que seria mãe aos 25 anos de idade. Atualmente, a artista está com 27 anos, e o marido, 34.

- Com essa pandemia, que atrasou todos os nossos projetos de trabalho, acho que tudo deu uma adiada. Mas a gente não tem planos. A gente está trabalhando muito, graças a Deus. Tem a novela, eu tinha um filme para fazer esse ano e não consegui, seria meu primeiro filme. Então, vamos ver. Não estou pensando muito em quando vai ser. Qualquer hora eu apareço grávida.

Porém, Camila não entregou muito em duas perguntas: quando estreará Verdades Secretas 2 e quando ela engravidará.

- Eu não tinha resposta para nenhuma. Agora para a novela já tenho: ano que vem. Agora, filho não sei, reforçou.

A estrela ainda contou que se sente realizada com a sua trajetória profissional, e que isso permitiu que ela desse valor às coisas mais simples da vida.

- Minha felicidade sempre foi estar com a minha família. Eu adoro ficar em casa, adoro curtir as minhas cachorras, ficar com o Klebber e fazer coisas que a gente gosta de fazer, que é tão raro. Tirando a pandemia agora, a gente está sempre trabalhando: 24 horas por dia, sete dias por semana. São raros esses momentos que a gente consegue ficar em casa, curtir, estar com a família inteira reunida.

Fofa, né?