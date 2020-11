Silvio de Abreu deixa cargo de diretor de teledramaturgia da Globo

27/11/2020 | 17:11



Após seis anos, Silvio de Abreu, famoso por escrever várias novelas de sucesso como Torre de Babel e A Próxima Vítima, deixou o cargo de diretor de teledramaturgia da Globo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, quem anunciou a novidade foi Ricardo Waddington, diretor de entretenimento, em uma reunião realizada nesta sexta-feira, dia 27.

Quem assume o cargo que era do autor é José Luiz Villamarim, diretor de Amor de Mãe. Além da novela, Villamarim foi responsável por outros destaques da emissora, como a direção das novelas Avenida Brasil e O Rei do Gado, e as minisséries Onde os Fracos não tem Vez, Nada será como antes e Justiça.

Além de Silvio de Abreu, Monica Albuquerque, diretora de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da TV Globo, também deixou o cargo.