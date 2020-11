Carnaval de Salvador de 2021 é oficialmente suspenso

27/11/2020 | 17:10



Por conta da pandemia do coronavírus, e o fato de ainda não ter uma previsão certa de vacina, o Carnaval de Salvador de 2021 está oficialmente suspenso. Antônio Carlos Magalhães Neto, o prefeito da cidade, anunciou a notícia em uma coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira, dia 27, segundo informações do G1:

- Está cancelado o evento em fevereiro e, por ora, só podemos informar o cancelamento. Não há como especular o Carnaval em outra época do ano. A possibilidade do carnaval acontecer em outro momento de 2021 está condicionada a existência de uma vacina acessível a todos. Caso exista vacina, os prefeitos das maiores cidades do Brasil se unam para um eventual calendário. Agora, nem eu, nem Bruno [Reis, prefeito eleito de Salvador], nem ninguém pode estabelecer uma data, porque essa data dependerá da vacina.

A festa brasileira normalmente acontece entre os meses de fevereiro e março.

Que triste, né?