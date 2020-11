Casa de temporada em Pirenópolis traz soluções contra Covid-19

Redação

Uma casa de temporada com recursos inteligentes e serviços que dispensam o contato humano foi inagurada em outubro na estância Shambala Piri, em Pirenópolis (GO). A residência foi criada para se adaptar às regras de distanciamento social e segurança impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Casa de temporada em Pirenópolis

Batizada de Ayla Smart House, a casa de 37 m² é totalmente automatizada. Quem fica nela pode optar, por exemplo, por ser lembrado dos compromissos durante a estadia. Para isso, serão usados os recursos do aplicativo Google Nest, que permitirão ao hóspede programar sua agenda e receber notificações por meio de uma voz inteligente.

No living da casa inteligente há um cinema com tela de cerca de 150’, que possibilita o acesso a plataformas de streaming por comando de voz. “A residência terá ainda uma máquina que preparará o café no momento em que o hóspede desejar. Basta escolher o melhor horário e efetuar a configuração. O fogão também será aceso por indução, garantindo mais segurança para os visitantes”, destaca o empreendedor Neylon Jacob, que projetou a casa com seu pai, o artesão e carpinteiro Nelton Xavier de Barros.

Check-in e check-out, compras e pagamentos de tudo o que for consumido no local completam o pacote de serviços oferecidos pela casa de temporada em Pirenópolis. “Adotamos o conceito smart para que as pessoas tenham o mínimo de contato com os objetos. A automação passou a ser uma aliada, pois muitos comandos feitos pela voz, entre eles ligar luzes e ar condicionado”, destaca Jacob.

Luar como protagonista

O nome da casa de temporada inteligente em Pirenópolis, Ayla, tem origem hebraica e significa luz do luar. Jacob explica que a escolha se deu pela existência de duas janelas sobre a cama de um dos quartos, da qual se tem uma linda vista das serras da região. “Propositadamente, a gente quis valorizar esse presente da natureza, que será ainda mais especial nas noites de lua cheia”, diz o idealizador.

Com capacidade de receber duas pessoas, a Ayla é toda feita toda de madeira de eucalipto tratado e ipê roxo. O espaço conta com dois pavimentos. No mezanino, está o quarto do casal com uma cama queen size. Embaixo, há cozinha americana e living, com o cinema e um deque com banheira de hidromassagem e bistrô.

A iluminação natural é outra característica interessante da casa de temporada. Há cinco grandes janelas. Isso aumenta o caráter sustentável do espaço, que conta ainda com aquecimento solar para a banheira de hidromassagem e o chuveiro. A cobertura é feita com telhas ecológicas onduline, proveniente de fibras vegetais recicladas e com processo produtivo de baixo impacto ambiental.

Spotify e pet frendly

Quem se hospedar na casa de temporada inteligente de Pirenópolis poderá ainda acessar uma playlist do Spotify com músicas de diferentes gêneros, que podem ser selecionados de acordo com o gosto e o perfil do visitante.

A estadia também dá direito ao hóspede de usufruir de toda a estrutura da estância Shambala Piri, que é pet friendly, oferece estacionamento e área de lazer com redário, piscina, ducha e churrasqueira.

Quanto custa

A hospedagem na casa de temporada inteligente em Pirenópolis pode ser reservada no site da estância Shambala Piri. Em novembro, há diárias disponíveis a partir de R$ 800.