Frost: é tarde, mas um acordo comercial pós-Brexit com UE ainda é possível

27/11/2020 | 16:11



Negociador do Reino Unido para o Brexit, David Frost escreveu em sua conta oficial no Twitter que "é tarde, mas um acordo ainda é possível", em referência às tratativas entre Londres e Bruxelas para um pacto comercial. "Mas para que um acordo seja possível, a UE deve respeitar totalmente a soberania do Reino Unido", enfatizou o britânico.

Frost explicou que a "soberania" britânica incluiria o controle das fronteiras, o poder de decisão sobre um sistema de controle de subsídios "robusto e baseado em princípios" e o controle das águas de pesca. "Procuramos chegar a um acordo nesta base, permitindo um recomeço à nossa relação com a UE que, pela nossa parte, sempre desejamos", afirmou.

O negociador britânico também disse que está "ansioso" para receber em Londres seu homólogo do bloco comum, Michel Barnier, que irá com sua equipe ao Reino Unido hoje para se reunir com Frost. Ele estava em autoisolamento desde a semana passada, após ter tido contado com uma pessoa infectada pela covid-19. Mais cedo, Barnier afirmou as "mesmas divergências significativas" permanecem entre os dois lados.