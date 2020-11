Zé Felipe fala da alegria de descobrir a gravidez de Virginia Fonseca em letra de canção feita para o filho

27/11/2020 | 15:11



Como anunciado na última terça-feira, dia 24, o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, lançou nesta sexta-feira, dia 27, uma música em homenagem ao filho que espera ao lado da noiva Virginia Fonseca. O casal ainda não sabe o sexo da criança, que será revelado no Chá Revelação que ocorrerá no próximo sábado, dia 28, e a letra da canção fala justamente da expectativa por essa descoberta.

Logo no começo da faixa, Zé canta sobre a emoção em descobrir a gravidez de Virgínia, com quem estava namorando há apenas três meses quando soube da gestação, e em seguida deixa em aberta a questão do sexo do bebê, citando ainda a questão que dá nome à música: José ou Maria, que são os nomes escolhidos pelo casal para o futuro filho.

Veja um trecho da canção:

Avisei a família e até os vizinhos / Os sintomas já começaram a aparecer / Tontura, enjoo, estresse / E sem perceber / A barriguinha de longe / Já dá pra ver / Tá cada vez mais linda / Junto com você

.