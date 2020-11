Príncipe Harry recebeu o apoio de príncipe William e príncipe Charles após aborto espontâneo de Meghan Markle

27/11/2020 | 15:10



Meghan Markle contou, por meio de um artigo escrito para o The New York Times, que ela sofreu um aborto espontâneo em julho desse ano. A ex-atriz explicou que passou por uma dor insuportável e, logo depois, foi revelado que a família real havia apoiado a esposa de príncipe Harry.

Agora, segundo informações do The Sun, mais detalhes foram divulgados, já que os membros da família real ficaram sabendo da triste notícia em julho mesmo, logo após o ocorrido. O jornal ainda informa que Harry recebeu o apoio do irmão mais velho, o príncipe William, e também do pai, príncipe Charles.

Lembrando que uma fonte próxima da Rainha Elizabeth II havia informado o seguinte:

- Há tristeza compreensível na família.

Logo após revelar a notícia, Meghan recebeu o apoio de Chrissy Teigen. A modelo, casada com John Legend, recentemente também perdeu um bebê após complicações no parto.