Vale consegue licença para retomar operações em Serra Leste, no Pará

27/11/2020 | 14:59



A Vale recebeu nesta sexta-feira, 27, a Licença de Instalação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para retomar as atividades das operações da sua unidades em Serra Leste, no município de Curionópolis, no Pará.

As operações estão paralisadas desde janeiro de 2019, após a mineradora ter atingido o limite da área até então licenciada para extração de minério de ferro.

Segundo informa a Vale em comunicado, nas próximas semanas serão realizadas manutenções para retomada segura das atividades em dezembro.

Serra Leste tem capacidade de produção de 6 milhões de toneladas métricas anuais (Mpta), e a expectativa é de produzir entre 4 e 5 Mpta em 2021, atingindo a plena capacidade em 2022.

A mineradora ainda tem um projeto de expansão para a usina, que prevê uma adaptação e repotencialização, com a capacidade passando para 10 Mpta. A Vale pretende começar o projeto no primeiro semestre de 2023.