Após rumores, Ludmilla esclarece que não se tornará cantora gospel: - Não tenho pretensão nenhuma

27/11/2020 | 14:10



Ludmilla vai virar gospel? Caso você tenha visto esta notícia rodando por aí, saiba que tudo não passou de um boato. Nos Stories do Instagram, a cantora esclareceu que não mudará seu estilo musical e que acabou tendo a sua fala distorcida durante uma entrevista. A declaração da funkeira aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 26, momentos antes dela entrar ao vivo em uma live que durou três horas.

- Gente, eu vim aqui esclarecer algumas coisas. É muito engraçado como a galera da mídia gosta de distorcer tudo o que a gente fala... Uma jornalista me perguntou como estava a minha relação com Deus, por causa de célula que eu tinha feito, e ela só fazia perguntas sobre isso. Eu até convidei ela para a célula. E aí ela me perguntou Você compõe e tal... Você já pensa em cantar para Deus, cantar gospel? E eu falei, desse jeito muito espontâneo e verdadeiro meu, Cara, você acredita que eu fiz uma música para Deus, mostrei para a galera e todo mundo gostou muito. Pensei Cara, Deus vai ficar muito alegre que eu fiz uma música para ele. Vou fazer isso, vou gravar e colocar no meu canal no YouTube.

Lud deixou claro que só fez uma canção relacionada ao assunto, e que sua intenção era declarar os seus sentimentos em forma de música.

- Mas assim, eu não tenho pretensão nenhuma, não fiz nenhum projeto. Eu fiz uma música para Deus, para o meu Pai maravilhoso que tem realizado coisas incríveis na minha vida, e eu quis me declarar para ele em forma de música. Foi isso o que aconteceu! E em breve eu vou colocar ela no meu canal do YouTube. Mas eu não virei gospel, respondendo à pergunta de muita gente.

E ai, tudo resolvido?