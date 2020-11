Youtuber mostra nova fotos de viagem com Luan Santana

27/11/2020 | 13:11



A youtuber Franciny Ehlke continua dando o que falar por conta da viagem com Luan Santana ao Pantanal! No Instagram, ela voltou a compartilhar fotos do momento especial, em que acompanhou a live do cantor sertanejo no último domingo, dia 22.

Ainda pode postar foto desse último domingo, escreveu ela na legenda, usando um emoji de coração e um rostinho escondendo os olhos com as mãos.

A influenciadora tem sido apontada como nova affair do cantor. Nesta semana, ela ainda contou aos fãs que considera estar vivendo a melhor fase de sua vida, sem dar muitos detalhes sobre o assunto.

Segundo a revista Marie Claire, Luan havia curtido a publicação. No entanto, não é mais possível ver o like do cantor na postagem.

A Leo Dias, Franciny contou que o cantor curtiu algumas de suas fotos, puxou papo e a convidou para ir ao Pantanal no fim de semana. Ela encarou 36 horas de viagem de avião, ônibus e barco para chegar ao local.