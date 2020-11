Fátima Bernardes relembra nascimento prematuro dos filhos trigêmeos e internação na UTI

27/11/2020 | 13:10



O Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, dia 27, relembrou histórias para lá de inspiradoras até mesmo da própria apresentadora, que mostrou alguns vídeos e fotos dos filhos trigêmeos, logo quando nasceram e precisaram ficar alguns dias internados na UTI.

Ao falar sobre o novembro roxo, mês da conscientização para os problemas da prematuridade, Fátima revelou que cerca de 300 mil bebês nascem prematuros no Brasil por ano. Beatriz, Laura e Vinicius, frutos da relação da jornalista com William Bonner, precisaram ficar quase um mês internados na UTI Neonatal.

- Os meus nasceram com 365g. Era assustador de tão pequeno. A Beatriz passou 25 dias, Laura e Vinicius passaram 23 dias. (...) Essa roupa aí é de prematuro e era imensa! Mas quando consegue botar a primeira roupinha, era de boneca, porque nada dava. É muito impressionante.

Fátima ainda relembrou a angústia de deixar a maternidade sem os filhos nos braços:

- Não tem nada pior do que ter alta da UTI e não ir com as crianças para casa. Você chega com uma barriga, sabe que tem três filhos e você vai embora sem ninguém. Vai sem a barriga e sem os bebês. Você vai e volta. Foram 25 dias indo ali e convivendo com as mães, com a angústia do que é uma UTI neonatal. É muito emocionante.