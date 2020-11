Hotel em São Sebastião oferece day use a partir de R$ 20

Redação

Do Rota de Férias



27/11/2020 | 12:48



Com localização privilegiada em São Sebastião (SP), perto do charmoso Centro Histórico da cidade, o Porto Grande Hotel & Convention agora oferece a opção de day use. O benefício é ideal para quem quer curtir um dia de sol e diversão sem gastar muito.

Day use em São Sebastião

A entrada para aproveitar toda a estrutura de lazer do hotel custa R$ 20 por pessoa, sendo que crianças de até 12 anos não pagam. Animais de estimação também são bem-vindos.

A ampla área externa do local inclui piscina com tobogã e espreguiçadeiras, além de campo de futebol, quadra de vôlei de praia, parquinho e um grande jardim de 4 mil m². De frente para o mar, o Porto Grande tem ainda acesso exclusivo a uma pequena praia semi privativa no Canal de São Sebastião, onde, em algumas ocasiões, é possível avistar golfinhos e tartarugas-marinhas. O mar tranquilo, quase sem ondas, é perfeito para a prática de esportes náuticos.

Atrações extras

Dentro do hotel há uma base do Team Brazil, clube de esportes náuticos que oferece serviços como aulas, passeios, locação de equipamentos e guarderia (não inclusos no day use).

Junto à piscina, com vista para o mar e para Ilhabela (SP), o restaurante e bar do Porto Grande Hotel fica em um espaço aberto e bem arejado. Apesar de não estar incluso no day use, ele é uma ótima opção para aproveitar deliciosos drinques, petiscos e pratos variados.

Quem quiser começar o dia cedo pode chegar durante o café da manhã, que tem pães, bolos, cereais, frios e frutas. O preço para visitantes é de R$ 25 por pessoa.